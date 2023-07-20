ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: "Большое наступление" локализовано, тактика неизменна
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины локализовали "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они не достигли. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу", — резюмировал Череватый.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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