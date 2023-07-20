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ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: "Большое наступление" локализовано, тактика неизменна

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 14:41
ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман:
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины локализовали "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, за сутки на данном участке фронта произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре безуспешных штурмов врага в районах Масютовки и Лимана Первого.
Силы обороны уничтожили 20 оккупантов, 55 получили ранения, поражены реактивная система "Град", два миномета, два дрона-камикадзе "Ланцет" и беспилотник-разведчик "Орлан-10". 

"Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они не достигли. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу", — резюмировал Череватый.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Читайте также: Разбор | Захватить земли, отвлечь внимание. Зачем РФ наступление на Купянском направлении

Дмитрий Гриниченко
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