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Генштаб: РФ наступает у Бахмута и Донецка, пыталась контратаковать возле Приютного — карта

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 07:18
Генштаб: РФ наступает у Бахмута и Донецка, пыталась контратаковать возле Приютного — карта - Фото
Вертолет ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Донецка, а также пытались отбить позиции вблизи Приютного на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений. В районе Бахмута украинские воины отбили атаки россиян около Богдановки. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
В районе Донецка Силы обороны отбились вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях противник сосредоточен на срыве наступления ВСУ, пытался вернуть утраченные позиции в районе севернее Приютного, успеха не имел. Продолжается наступление украинских подразделений на Бердянск и Мелитополь, Силы обороны закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено два беспилотника-разведчика. 

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы. 

Читайте также: Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести 

Дмитрий Гриниченко
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