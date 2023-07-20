Генштаб: РФ наступает у Бахмута и Донецка, пыталась контратаковать возле Приютного — карта
20.07.2023, 07:18
Вертолет ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Донецка, а также пытались отбить позиции вблизи Приютного на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений. В районе Бахмута украинские воины отбили атаки россиян около Богдановки.
В районе Донецка Силы обороны отбились вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки.
В Запорожской и Херсонской областях противник сосредоточен на срыве наступления ВСУ, пытался вернуть утраченные позиции в районе севернее Приютного, успеха не имел. Продолжается наступление украинских подразделений на Бердянск и Мелитополь, Силы обороны закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено два беспилотника-разведчика.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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