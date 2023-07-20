Генштаб: РФ наступает у Бахмута и Донецка, пыталась контратаковать возле Приютного — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Донецка, а также пытались отбить позиции вблизи Приютного на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений. В районе Бахмута украинские воины отбили атаки россиян около Богдановки.

В районе Донецка Силы обороны отбились вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки.

В Запорожской и Херсонской областях противник сосредоточен на срыве наступления ВСУ, пытался вернуть утраченные позиции в районе севернее Приютного, успеха не имел. Продолжается наступление украинских подразделений на Бердянск и Мелитополь, Силы обороны закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено два беспилотника-разведчика.

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