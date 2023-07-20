RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає біля Бахмута та Донецька, намагалася контратакувати поблизу Приютного — карта

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 07:18
Генштаб: РФ наступає біля Бахмута та Донецька, намагалася контратакувати поблизу Приютного — карта - Фото
Вертоліт ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Донецька, а також намагалися відбити позиції поблизу Приютного на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень. У районі Бахмута українські воїни відбили атаки росіян біля Богданівки.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У районі Донецька Сили оборони відбилися поблизу Невельського, Мар'їнки та Красногорівки.

Фронт у районі Донецька (Мапа: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях противник зосереджений на зриві наступу ЗСУ, намагався повернути втрачені позиції в районі на північ від Приютного, успіху не мав. Триває наступ українських підрозділів на Бердянськ та Мелітополь, Сили оборони закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, знищено два безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

Читайте також: Сирський: Швидкі результати наступу ЗСУ майже неможливі. Повернути Бахмут — справа честі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасбердянськавдіївкамелітопольГенштабМар'їнканаступбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 