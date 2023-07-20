Генштаб: РФ наступає біля Бахмута та Донецька, намагалася контратакувати поблизу Приютного — карта

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Донецька, а також намагалися відбити позиції поблизу Приютного на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень. У районі Бахмута українські воїни відбили атаки росіян біля Богданівки.

У районі Донецька Сили оборони відбилися поблизу Невельського, Мар'їнки та Красногорівки.

У Запорізькій та Херсонській областях противник зосереджений на зриві наступу ЗСУ, намагався повернути втрачені позиції в районі на північ від Приютного, успіху не мав. Триває наступ українських підрозділів на Бердянськ та Мелітополь, Сили оборони закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, знищено два безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

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