Генштаб: РФ наступає біля Бахмута та Донецька, намагалася контратакувати поблизу Приютного — карта
Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Донецька, а також намагалися відбити позиції поблизу Приютного на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень. У районі Бахмута українські воїни відбили атаки росіян біля Богданівки.
У районі Донецька Сили оборони відбилися поблизу Невельського, Мар'їнки та Красногорівки.
У Запорізькій та Херсонській областях противник зосереджений на зриві наступу ЗСУ, намагався повернути втрачені позиції в районі на північ від Приютного, успіху не мав. Триває наступ українських підрозділів на Бердянськ та Мелітополь, Сили оборони закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.
Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, знищено два безпілотники-розвідники.
Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, більш як 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
Читайте також: Сирський: Швидкі результати наступу ЗСУ майже неможливі. Повернути Бахмут — справа честі
Коментарі