ЗСУ: Є успіхи на трьох участках на Мелітопольському та Бердянському напрямках – карта

Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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На напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

Сили оборони продовжують також стримувати наступ російських військ на Купʼянському та Лиманському напрямках.

Російські окупанти намагались безуспішно наступати на Купʼянському напрямку, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив що, минулої доби сталося 32 бойові зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.

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