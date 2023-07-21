ВСУ: Есть успехи на трех участках на Мелитопольском и Бердянском направлениях – карта

Силы обороны продолжают наступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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На направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

На направлениях Орехово-Василовка – Парасковеевка, Клещеевка – Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские оккупанты пытались безуспешно наступать на Купянском направлении, за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

Утром 21 июля Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.

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