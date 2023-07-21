Генштаб: Россия попыталась вернуть позиции на севере Запорожской области – карта

За минувшие сутки российские оккупанты попыталась вернуть позиции на севере Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 21 июля.

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Как отмечается, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки россиян юго-западнее Масютовки Харьковской области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, бойцы Сил обороны успешно отразили атаки оккупантов на юго-западной окраине Клещеевки.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Невельского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Ракетные войска и артиллерия поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника.

20 июля спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ локализовали "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман.

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