UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 21:30
Украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: DOD)
дополнено

Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил развертывание Украиной кассетных боеприпасов "на местах" и "достаточно эффективное" использование этих снарядов украинцами. Слова чиновника передает The Guardian и Sky News.

Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы находятся в руках Украины.

Это вооружение разворачивается на местах в рамках борьбы Украины с Россией.

Сегодня издание Washinghton Post заявило, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против оккупантов.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнительную или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.

  • 7 июля 2023 Соединенные штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.
  • Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
  • 13 июля генерал Тарнавский сообщил, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала.
  • В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже в ВСУ. По данным CNN, Соединенные штаты заранее завезли снаряды в Европу, чтобы их передача состоялась как можно быстрее.

Читайте также: Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабелый домвоенная помощьджон кирбикассетные боеприпасы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 