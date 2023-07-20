Українці досить ефективно використовують касетні боєприпаси – Білий дім

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Представник Білого дому Джон Кірбі підтвердив розгортання Україною касетних боєприпасів "на місцях" та "досить ефективне" використання цих снарядів українцями. Слова посадовця передають The Guardian та Sky News.

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"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони досить ефективно їх використовують", – сказав Кірбі.

Це озброєння "розгортається" на місцях у межах боротьби України з Росією, зазначив він.

Сьогодні видання Washinghton Post заявило, що ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівняну або більшу ефективність, не залишаючи боєприпасів, що не розірвалися.

7 липня 2023 року Сполучені штати погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги.

Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.

13 липня генерал Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але поки що не використовувала.

У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, Сполучені штати заздалегідь завезли снаряди до Європи, аби їх передавання відбулось якнайшвидше.

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