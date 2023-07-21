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Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 06:44
Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти спробували повернути позиції на півночі Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 21 липня.

Як зазначається, росіяни, як і раніше, зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби сталося 32 бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян на південний захід від Масютівки Харківської області.

Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, бійці Сил оборони успішно відбили атаки окупантів на південно-західній околиці Кліщіївки.

Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські війська успішно відбили атаки росіян у районі Невельського.

Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області.

Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

На Запорізькому напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на північ від Приютного Запорізької області.

Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Ракетні війська та артилерія уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливі об'єкти противника.

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Наталія Медведєва
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