Генштаб: Росія спробувала повернути позиції на півночі Запорізької області – карта

Минулої доби російські окупанти спробували повернути позиції на півночі Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 21 липня.

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Як зазначається, росіяни, як і раніше, зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби сталося 32 бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян на південний захід від Масютівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, бійці Сил оборони успішно відбили атаки окупантів на південно-західній околиці Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські війська успішно відбили атаки росіян у районі Невельського.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на північ від Приютного Запорізької області.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Ракетні війська та артилерія уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливі об'єкти противника.

20 липня спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ локалізували "великий наступ" росіян на лінії Куп'янськ-Лиман.

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