Британська розвідка: Росія активізувалася на півночі, ймовірно, хоче повернутися до Осколу

Росіяни посилили артилерійські обстріли на півночі лінії фронту в Луганській та Харківській областях. Окупанти ймовірно намагаються повернути втрачені позиції коло річки Оскіл, вважає розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Посилення обстрілів ймовірно супроводжувалось "деяким збільшенням" штурмів невеликими підрозділами окупантів.

Водночас через російську дезінформацію ситуація на фронті стала "заплутаною", зазначає відомство.

Скоріш за все, Росія досягла лише "незначних здобутків". Проте відновлення активності РФ на півночі підкреслює її важливість для Кремля, оскільки одночасно з цим Росія стикається зі "значним тиском" на Запоріжжі, зауважує розвідка Британії.

Відомство припускає, що Західна група військ РФ намагається просунутись назад до річки Оскіл на Харківщині.

Це необхідно окупантам для створення буферної зони навколо окупованої Луганщини.

Росія "майже напевно" вважає володіння Луганською областю однією зі своїх основних цілей війни, підсумовує відомство.

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