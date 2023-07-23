Британська розвідка: Росія активізувалася на півночі, ймовірно, хоче повернутися до Осколу
Росіяни посилили артилерійські обстріли на півночі лінії фронту в Луганській та Харківській областях. Окупанти ймовірно намагаються повернути втрачені позиції коло річки Оскіл, вважає розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Посилення обстрілів ймовірно супроводжувалось "деяким збільшенням" штурмів невеликими підрозділами окупантів.
Водночас через російську дезінформацію ситуація на фронті стала "заплутаною", зазначає відомство.
Скоріш за все, Росія досягла лише "незначних здобутків". Проте відновлення активності РФ на півночі підкреслює її важливість для Кремля, оскільки одночасно з цим Росія стикається зі "значним тиском" на Запоріжжі, зауважує розвідка Британії.
Відомство припускає, що Західна група військ РФ намагається просунутись назад до річки Оскіл на Харківщині.
Це необхідно окупантам для створення буферної зони навколо окупованої Луганщини.
Росія "майже напевно" вважає володіння Луганською областю однією зі своїх основних цілей війни, підсумовує відомство.
- 17 липня 2023 року речник Східного угрупування військ заявив, що росіяни стягнули на Лимано-Куп’янський напрямок близько 100 000 солдатів, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- 21 липня він повідомив, що того дня на цьому напрямку російські загарбники обстріляли позиції українських військ з артилерії рекордну кількість разів.
- 23 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби окупанти без успіху вели наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.
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