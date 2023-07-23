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ЗСУ відбили атаки росіян на сході, продовжують власний наступ на півдні – мапа

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 07:08
ЗСУ відбили атаки росіян на сході, продовжують власний наступ на півдні – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили російські атаки на сході, а на півдні українські захисники продовжують наступати й зупинили спробу росіян повернути втрачене положення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу відбулось близько 40 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

Надія на карті deepstate

Торське та Григорівка на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Богданівки та Іванівського Донецької області.

Богданівка та Іванівське на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили російські атаки в районі Авдіївки.

Авдіївка на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Красногорівка та Мар'їнка на карті deepstate

На Шахтарському напрямку російські загарбники без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Новомихайлівка на карті deepstate

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Сили оборони України продовжують вести власну наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни здійснили безрезультатні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Новодарівка на карті deepstate

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Українські захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Впродовж доби підрозділи ракетних військ й артилеристів впродовж доби вразили 21 артилерійський засіб окупантів на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну "важливу ціль ворога".

  • 22 липня у Генштабі повідомил, що за добу Сили оборони відбили атаки російських окупантів на шести напрямках східного фронту та наступали на двох напрямках на південному сході.
  • Уночі проти 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти влучили у будинки та собор, є загиблий та поранені серед мешканців.

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Артем Джеріпа
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