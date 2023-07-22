Генштаб: Сили оборони відбилися на шести напрямках і наступають на двох – карта

Минулої доби Сили оборони відбили атаки російських окупантів на шести напрямках східного фронту та наступали на двох напрямках на південному сході. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 22 липня.

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Як зазначається, окупанти зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку українські війська стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу й Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії окупантів воїни Сил оборони успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки.

На Авдіївському напрямку українські війська успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Маринки.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

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