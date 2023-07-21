RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський анонсує, що контрнаступ скоро набере обертів: ЗСУ розміновують райони

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 22:27
Зеленський анонсує, що контрнаступ скоро набере обертів: ЗСУ розміновують райони - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що незабаром контрнаступ України почне "набирати обертів", оскільки військовослужбовці вже проходять деякі складні локації та розміновують їх. Про це він сказав, виступаючи відеозв'язком на Аспенському безпековому форумі.

"Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця замінування і розміновуємо ці райони", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж передбачалося початково, тому що операція почалася пізніше запланованого.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свого особового складу та наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно ставилися до наступальних дій", – сказав він.

Зеленський зазначив, що були плани розпочати контрнаступ навесні, але тоді не вистачало боєприпасів, озброєнь та бригад, належним чином навчених поводженню з цією зброєю.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати – і це правда, яку поділяють усі експерти, – це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони", – сказав президент.

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час якого кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
  • Генерал США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ "далекий від провалу", попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося. Він наголосив, що Україна має ще значні сили в резерві.

Читайте також: Прорвати мінні поля та захистити небо. Усі підсумки нового Рамштайну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 