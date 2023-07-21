Зеленський анонсує, що контрнаступ скоро набере обертів: ЗСУ розміновують райони

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що незабаром контрнаступ України почне "набирати обертів", оскільки військовослужбовці вже проходять деякі складні локації та розміновують їх. Про це він сказав, виступаючи відеозв'язком на Аспенському безпековому форумі.

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"Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця замінування і розміновуємо ці райони", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж передбачалося початково, тому що операція почалася пізніше запланованого.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свого особового складу та наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно ставилися до наступальних дій", – сказав він.

Зеленський зазначив, що були плани розпочати контрнаступ навесні, але тоді не вистачало боєприпасів, озброєнь та бригад, належним чином навчених поводженню з цією зброєю.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати – і це правда, яку поділяють усі експерти, – це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони", – сказав президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час якого кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

Генерал США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ "далекий від провалу", попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося. Він наголосив, що Україна має ще значні сили в резерві.

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