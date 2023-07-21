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Зеленский анонсирует, что контрнаступление скоро наберет обороты: ВСУ разминируют районы

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 22:27
Зеленский анонсирует, что контрнаступление скоро наберет обороты: ВСУ разминируют районы - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что вскоре контрнаступление Украины начнет "набирать обороты", так как военнослужащие уже проходят некоторые сложные локации и разминируют их. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

"Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через некоторые места заминирования и разминируем эти районы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем предполагалось изначально, потому что операция началась позже запланированного.

"Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям", – сказал он.

Зеленский отметил, что были планы начать контрнаступление весной, но тогда не хватало боеприпасов, вооружений и бригад, должным образом обученных обращению с этим оружием.

"Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, которую разделяют все эксперты, – это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", – сказал президент.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
  • Генерал США Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала" несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось. Он подчеркнул, что у Украины есть еще значительные силы в резерве.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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