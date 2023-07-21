Зеленский анонсирует, что контрнаступление скоро наберет обороты: ВСУ разминируют районы

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что вскоре контрнаступление Украины начнет "набирать обороты", так как военнослужащие уже проходят некоторые сложные локации и разминируют их. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

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"Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через некоторые места заминирования и разминируем эти районы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем предполагалось изначально, потому что операция началась позже запланированного.

"Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям", – сказал он.

Зеленский отметил, что были планы начать контрнаступление весной, но тогда не хватало боеприпасов, вооружений и бригад, должным образом обученных обращению с этим оружием.

"Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, которую разделяют все эксперты, – это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", – сказал президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Генерал США Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала" несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось. Он подчеркнул, что у Украины есть еще значительные силы в резерве.

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