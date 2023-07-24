На Лиманском направлении россияне пытались штурмовать позиции Национальной гвардии с использованием новейших танков Т-90М "Прорыв". Техника наехала на мины и была уничтожена противотанковым оружием. Соответствующее видео распространило Министерство внутренних дел.
Сначала российские штурмовики потерпели поражение и отошли, но впоследствии на помощь оккупантам выехала новейшая техника – танк "Прорыв".
Впрочем, российские танки наехали на мины и упустили возможность двигаться.
После этого их добили украинские защитники с помощью противотанкового оружия.
Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.
Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.
- В конце июня Госпогранслужба опубликовала видео с уничтожением российского танка в Донецкой области.
- 7 июля появилось видео с Бахмутского направления, на котором бойцы 3 ОШБр уничтожают российский танк Т-80 противоракетными комплексами NLAW и Javelin.
- 12 июля появилось два видео с уничтожением российского танка Т-90М "Прорыв" на Бахмутском направлении.
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