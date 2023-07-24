На Лиманском направлении россияне пытались штурмовать позиции Национальной гвардии с использованием новейших танков Т-90М "Прорыв". Техника наехала на мины и была уничтожена противотанковым оружием. Соответствующее видео распространило Министерство внутренних дел.

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Сначала российские штурмовики потерпели поражение и отошли, но впоследствии на помощь оккупантам выехала новейшая техника – танк "Прорыв".

Впрочем, российские танки наехали на мины и упустили возможность двигаться.

После этого их добили украинские защитники с помощью противотанкового оружия.

Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.

Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.

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