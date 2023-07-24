Резников – западным СМИ о "медленном" контрнаступлении: Это война, а не компьютерная игра

Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Об этом в интервью CNN в выходные в Киеве заявил министр обороны Алексей Резников, отметив, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

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Резников признал, что контрнаступление Сил обороны отстает от графика, но заявил, что он "не беспокоится", потому что операция идет по плану. То, что каждое контрнаступление якобы должно быть быстрым, министр считает "ложным представлением".

Глава оборонного ведомства перечислил несколько причин, по которым контрнаступление может быть медленнее, чем предполагалось. В частности, на это оказывают влияние боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

"Это вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия поля боя. И против нас [воюет] большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра", – сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя, и главная ценность для Украины – это жизнь солдат.

Резников также сообщил, что на юге продвижение ВСУ замедлилось во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками. Министр отметил, что украинским силам приходилось вручную расчищать пути через поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", – сказал Резников, добавив, что эта активность в разных местах запутает россиян относительно основного направления, по которому пойдет Украина.

В интервью CNN Резников также выразил уверенность в том, что Украина победит в войне до следующего лета.

Что касается прогнозов насчет F-16, Резников сказал, что истребители могут начать летать в небе Украины до весны 2024 года.

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