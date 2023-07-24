Советник Резникова: Критика наступления на Западе – белый шум. Врагу станет еще грустнее

Советник министра обороны Алексей Копытько призвал украинцев не подвергаться нагнетанию по поводу контрнаступления Сил обороны в западном информпространстве и слушать тех, кто обладает необходимой полнотой информации по этому поводу, – топ-военных Запада.

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Он напомнил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр одинаково высоко оценили результаты украинских войск в контрнаступлении.

Они единогласно заявили, что "украинская армия успешно решает сверхсложную задачу".

"Они понимают, в каких условиях приходится действовать (Силам обороны. – Ред.). Все остальное – белый шум", – написал Копытько в Facebook.

По словам советника Резникова, западные анонимы, политики и другие комментаторы, критикующие темпы контрнаступления, не располагают достаточной информацией о ситуации на фронте, а просто "пытаются создать определенные настроения в обществе".

В связи с чем Копытько призвал украинцев не поддаваться этому.

Он объяснил, что украинское командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации, и это правильно, поскольку "было бы настоящей бедой, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили бы по ним ломиться, не считаясь с потерями".

Копытько заявил, что "корректировка плана не является трагедией, и наглядные результаты будут".

"Наши войска системно выбивают РСЗО и средства ПВО врага. Уже превышены показатели июня, которые были рекордными за все время. Враг был вынужден изменить тактику использования вертолетов из-за больших потерь. Сейчас в дело пойдут новые боеприпасы, россиянам станет еще грустнее", – подытожил он.

Бауэр похвалил Силы обороны за тактику проведения контрнаступления. Он заявил, что из-за "рассыпанных" россиянами мин контрнаступление оказывается сложным, однако ВСУ правы в том, что действуют осторожно.

Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось. Он также заявил, что Силы обороны уверенно продвигаются.

Радакин отверг предположение, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, заявив, что "за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год".

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