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Советник Резникова: Критика наступления на Западе – белый шум. Врагу станет еще грустнее

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 10:34
Советник Резникова: Критика наступления на Западе – белый шум. Врагу станет еще грустнее - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Советник министра обороны Алексей Копытько призвал украинцев не подвергаться нагнетанию по поводу контрнаступления Сил обороны в западном информпространстве и слушать тех, кто обладает необходимой полнотой информации по этому поводу, – топ-военных Запада.

Он напомнил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр одинаково высоко оценили результаты украинских войск в контрнаступлении.

Они единогласно заявили, что "украинская армия успешно решает сверхсложную задачу".

"Они понимают, в каких условиях приходится действовать (Силам обороны. – Ред.). Все остальное – белый шум", – написал Копытько в Facebook.

По словам советника Резникова, западные анонимы, политики и другие комментаторы, критикующие темпы контрнаступления, не располагают достаточной информацией о ситуации на фронте, а просто "пытаются создать определенные настроения в обществе".

В связи с чем Копытько призвал украинцев не поддаваться этому.

Он объяснил, что украинское командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации, и это правильно, поскольку "было бы настоящей бедой, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили бы по ним ломиться, не считаясь с потерями".

Копытько заявил, что "корректировка плана не является трагедией, и наглядные результаты будут".

"Наши войска системно выбивают РСЗО и средства ПВО врага. Уже превышены показатели июня, которые были рекордными за все время. Враг был вынужден изменить тактику использования вертолетов из-за больших потерь. Сейчас в дело пойдут новые боеприпасы, россиянам станет еще грустнее", – подытожил он.

Читайте также: Генштаб: Россияне без успеха наступали на Лиман, ВСУ отбили атаки под Бахмутом – карта

Милана Головань
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