Взять измором, растянуть и нанести удары. Командующий армией Британии о стратегии ВСУ

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью The Guardian отверг заявления о том, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, а также рассказал, какую стратегию сейчас использует украинская армия, чтобы пробить оборону российских войск.

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"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", – сказал адмирал.

Он подчеркнул, что "несправедливо спекулировать относительно темпов контрнаступления или привязываться к каким-либо графикам".

По словам Радакина, контрнаступление "никогда не ограничивается одним действием". Командующий ВС Британии говорит, что это, в частности, является комплексом экономических и дипломатических мероприятий.

В то же время адмирал подчеркнул, что украинское контрнаступление еще не началось в полной мере.

По его словам, сейчас Силы обороны пытаются использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом, они хотят пробить оборону российских оккупантов.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления. Он отметил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.

То же самое говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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