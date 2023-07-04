Взять измором, растянуть и нанести удары. Командующий армией Британии о стратегии ВСУ
Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью The Guardian отверг заявления о том, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, а также рассказал, какую стратегию сейчас использует украинская армия, чтобы пробить оборону российских войск.
"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", – сказал адмирал.
Он подчеркнул, что "несправедливо спекулировать относительно темпов контрнаступления или привязываться к каким-либо графикам".
По словам Радакина, контрнаступление "никогда не ограничивается одним действием". Командующий ВС Британии говорит, что это, в частности, является комплексом экономических и дипломатических мероприятий.
В то же время адмирал подчеркнул, что украинское контрнаступление еще не началось в полной мере.
По его словам, сейчас Силы обороны пытаются использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом, они хотят пробить оборону российских оккупантов.
На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления. Он отметил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.
То же самое говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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