МО: Россия пытается остановить наступление ВСУ. Бросила на юг бригаду, бежавшую из Херсона
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что на южном и восточном направлениях российские оккупанты настолько пытаются остановить продвижение украинских войск, что даже бросили на юг "позорно убегающую" бригаду из Херсона.
Маляр рассказала, что на юге украинские военные ежедневно продвигаются, однако сталкиваются с серьезным сопротивлением россиян.
"Враг бросает все силы, чтобы нас остановить. Чтобы было понятно, насколько они бросают все силы: на юге они привлекли свою бригаду, которая у них позорно убегала из Херсона. Они привлекают всех, даже тех, кто не может нормально воевать".
Отвечая на вопрос, это ли остатки вышеупомянутой бригады ВС РФ, заместитель Резникова ответила: "Они (россияне. – Ред.) восстанавливали ее".
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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