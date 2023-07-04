МО: Россия пытается остановить наступление ВСУ. Бросила на юг бригаду, бежавшую из Херсона

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что на южном и восточном направлениях российские оккупанты настолько пытаются остановить продвижение украинских войск, что даже бросили на юг "позорно убегающую" бригаду из Херсона.

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Маляр рассказала, что на юге украинские военные ежедневно продвигаются, однако сталкиваются с серьезным сопротивлением россиян.

"Враг бросает все силы, чтобы нас остановить. Чтобы было понятно, насколько они бросают все силы: на юге они привлекли свою бригаду, которая у них позорно убегала из Херсона. Они привлекают всех, даже тех, кто не может нормально воевать".

Отвечая на вопрос, это ли остатки вышеупомянутой бригады ВС РФ, заместитель Резникова ответила: "Они (россияне. – Ред.) восстанавливали ее".

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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