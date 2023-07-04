МО: Росія намагається зупинити наступ ЗСУ. Кинула на південь бригаду, яка тікала з Херсона
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що на південному та східному напрямках російські окупанти настільки намагаються зупинити просування українських військ, що навіть кинули на південь бригаду, яка "ганебно тікала" з Херсону.
Маляр розповіла, що на півдні українські військові щодня просуваються, проте стикаються з серйозним опором росіян.
"Ворог кидає всі сили, щоб нас зупинити. Щоб було зрозуміло, наскільки вони кидають всі сили: на півдні вони залучили свою бригаду, яка в них ганебно тікала з Херсону. Вони залучають всіх, навіть тих, хто не може нормально воювати".
Відповідаючи на запитання, чи це рештки вищезгаданої бригади ЗС РФ, заступниця Резнікова відповіла: "Вони (росіяни. – Ред.) відновлювали її".
- У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.
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