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МО: Росія намагається зупинити наступ ЗСУ. Кинула на південь бригаду, яка тікала з Херсона

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04.07.2023, 18:51
МО: Росія намагається зупинити наступ ЗСУ. Кинула на південь бригаду, яка тікала з Херсона - Фото
Ганна Маляр (Фото: Укрінформ)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що на південному та східному напрямках російські окупанти настільки намагаються зупинити просування українських військ, що навіть кинули на південь бригаду, яка "ганебно тікала" з Херсону.

Маляр розповіла, що на півдні українські військові щодня просуваються, проте стикаються з серйозним опором росіян.

"Ворог кидає всі сили, щоб нас зупинити. Щоб було зрозуміло, наскільки вони кидають всі сили: на півдні вони залучили свою бригаду, яка в них ганебно тікала з Херсону. Вони залучають всіх, навіть тих, хто не може нормально воювати".

Відповідаючи на запитання, чи це рештки вищезгаданої бригади ЗС РФ, заступниця Резнікова відповіла: "Вони (росіяни. – Ред.) відновлювали її".

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Наступ ЗСУ. Генштаб: Є успіх в районі Бахмута, росіяни чинять шалений спротив, зазнають втрат

Мілана Головань
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