Взяти змором, розтягнути та завдавати ударів. Командувач армією Британії про стратегію ЗСУ

Командувач армією Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв'ю The Guardian відкинув заяви про те, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, а також розповів, яку стратегію зараз використовує українська армія, аби пробити оборону російських військ.

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"Навіть за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. Росія настільки слабка, що вона не має сил для значного контрнаступу", – сказав адмірал.

Він наголосив, що "несправедливо спекулювати щодо темпів контрнаступу або прив'язуватись до якихось графіків".

За словами Радакіна, контрнаступ "ніколи не обмежується однією дією". Командувач ЗС Британії каже, що це зокрема є комплексом економічних та дипломатичних заходів.

Водночас адмірал підкреслив, що український контрнаступ ще не розпочався повною мірою.

За його словами, зараз Сили оборони намагаються використати стратегію "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів". У такий спосіб вони хочуть пробити оборону російських окупантів.

Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу. Він наголосив на тому, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів.

Те саме говорив минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові зараз шукають слабкі місця в обороні росіян.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук у руки – Міноборони.

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