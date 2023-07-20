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Суспільний резонанс. Місцева влада почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 17:39
Суспільний резонанс. Місцева влада почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ - Фото
Дрон DJI Mavic 3 (Фото: depositphotos)

Окнянська селищна рада Одещини проводить тендер на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквіваленту. Тендер щодо купівлі дронів того ж типу оголосили й у Луцькій міській раді. Дрони Mavic використовуються українськими захисниками на передовій. Відповідні оголошення опубліковані на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

Обидва тендери були опубліковані 17 липня.

Наразі вони перебувають на стадії подання пропозицій.

Окнянська селищна рада планує витратити на дрони Mavic 3 660 000 грн.

Місцева влада планує закупити 9 квадрокоптерів з тепловізором DJI Mavic 3 Enterprise 3T та 15 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo або еквівалентні безпілотники.

Виконком Луцької міської ради планує витратити 3,5 млн грн.

У відомстві назвали конкретні моделі необхідних дронів: 20 штук DJI Mavic 3 Fly More Combo та 5 дронів DJI Mavic 3 Thermal.

Ціна DJI Mavic 3 Fly More Combo починається від 105 000 грн, DJI Mavic 3 Thermal коштує від 240 000 грн.

За DJI Mavic 3 Enterprise 3T продавці просять близько 230 000 грн.

Читайте також: Міноборони не закуповує дрони Mavic, щоб не зіпсувати стосунки зі США – заступник Резнікова

Артем Джеріпа
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