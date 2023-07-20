Суспільний резонанс. Місцева влада почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ

Окнянська селищна рада Одещини проводить тендер на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквіваленту. Тендер щодо купівлі дронів того ж типу оголосили й у Луцькій міській раді. Дрони Mavic використовуються українськими захисниками на передовій. Відповідні оголошення опубліковані на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

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Обидва тендери були опубліковані 17 липня.

Наразі вони перебувають на стадії подання пропозицій.

Окнянська селищна рада планує витратити на дрони Mavic 3 660 000 грн.

Місцева влада планує закупити 9 квадрокоптерів з тепловізором DJI Mavic 3 Enterprise 3T та 15 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo або еквівалентні безпілотники.

Виконком Луцької міської ради планує витратити 3,5 млн грн.

У відомстві назвали конкретні моделі необхідних дронів: 20 штук DJI Mavic 3 Fly More Combo та 5 дронів DJI Mavic 3 Thermal.

Ціна DJI Mavic 3 Fly More Combo починається від 105 000 грн, DJI Mavic 3 Thermal коштує від 240 000 грн.

За DJI Mavic 3 Enterprise 3T продавці просять близько 230 000 грн.

17 липня голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади через закупівлі, які викликають незадоволення у суспільстві. Зокрема, він згадав про тендер на закупівлю барабанів для укриттів в одному з районів Києва.

Наступного дня міський голова Харкова пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери. Мер Львова закликав зберігати "тверезий розум" щодо закупівель місцевої влади і пояснив необхідність деяких з них.

Місцеві бюджети під час війни зросли завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Також значним наповнювачем місцевих бюджетів є трансферти з державного бюджету.

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