У Дніпровській РДА заявили, що розірвали договір на закупівлю барабанів для укриттів

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дніпровської РДА Павло Бабій заявив, що кошти на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях не були витрачені, договір про закупівлю достроково розірвано. Про це йдеться на сторінці Дніпровської РДА у Facebook.

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За словами Бабія, він направив відповідні листи про проведення службового розслідування та створення комісії "щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА".

Голова РДА каже, що облік фінансово-господарської діяльності управління освіти здійснює централізована бухгалтерія управління, яка підпорядковується безпосередньо його начальнику.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – йдеться у повідомленні.

З цього можна зробити висновок, що овочерізки та сковорідки вже закуплені.

Вчора, 15 червня, голову Дніпровської РДА і начальника управління освіти чекали на сесії Київради, аби вони пояснили скандальні закупівлі. Проте цього не сталося нібито через повітряні тривоги, повідомляє Big Kyiv.

Наприкінці квітня управління освіти Дніпровського району Києва замовило понад 300 шкіряних барабанів і 153 комплекти "молоточків для барабанів" в укриття нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Обійшлися музичні інструменти у 882 000 грн. Мер столиці заявив, що правоохоронні органи мають дати оцінку такому використанню коштів.

Правоохоронні органи досі жодним чином не відреагували на подію.

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