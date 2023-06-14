Дніпровський район Києва замовив барабани для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях

Наприкінці квітня управління освіти Дніпровського району Києва замовило понад 300 шкіряних барабанів і 153 комплекти "молоточків для барабанів" в укриття нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Обійшлися музичні інструменти у 882 000 грн. Про це свідчать дані сайту Prozorro.

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На закупівлю звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець. За його даними, кошти вже сплачено, але теоретично їх ще можна повернути протягом 90 днів.

Кореспондент LIGA.net намагався отримати коментар Дніпровської РДА, проте телефон пресслужби не відповідає.

Ми також звернулися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В пресслужбі САП відповіли, що наразі не мають інформації, чи відкрито кримінальну справу за цим фактом.

Прокоментувати інформацію пообіцяли пізніше у Київській міській прокуратурі.

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