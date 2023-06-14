RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дніпровський район Києва замовив барабани для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 19:51
Дніпровський район Києва замовив барабани для
Ілюстративне фото (скриншот з відео)

Наприкінці квітня управління освіти Дніпровського району Києва замовило понад 300 шкіряних барабанів і 153 комплекти "молоточків для барабанів" в укриття нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Обійшлися музичні інструменти у 882 000 грн. Про це свідчать дані сайту Prozorro.

На закупівлю звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець. За його даними, кошти вже сплачено, але теоретично їх ще можна повернути протягом 90 днів.

Кореспондент LIGA.net намагався отримати коментар Дніпровської РДА, проте телефон пресслужби не відповідає.

Ми також звернулися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В пресслужбі САП відповіли, що наразі не мають інформації, чи відкрито кримінальну справу за цим фактом.

Прокоментувати інформацію пообіцяли пізніше у Київській міській прокуратурі. 

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
київукриттядніпровська рда
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 