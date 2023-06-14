Днепровский район Киева заказал барабаны для "психологической разгрузки" детей в укрытиях

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало более 300 кожаных барабанов и 153 комплекта "молоточков для барабанов" в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Обошлись музыкальные инструменты в 882 000 грн. Об этом свидетельствуют данные сайта Prozorro.

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На закупку обратил внимание депутат Киевсовета Леонид Емец. По его данным, средства уже уплачены, но теоретически их еще можно вернуть в течение 90 дней.

Корреспондент LIGA.net пытался получить комментарий Днепровской РГА, однако телефон пресс-службы не отвечает.

Мы также обратились в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В пресс-службе САП ответили, что пока нет информации, возбуждено ли уголовное дело по этому факту.

Прокомментировать информацию пообещали позже в Киевской городской прокуратуре.

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