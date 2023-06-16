В Днепровской РГА заявили, что расторгли договор на закупку барабанов для укрытий

Временно исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий заявил, что средства на закупку барабанов для "психологической разгрузки" детей в укрытиях не были израсходованы, договор о закупке досрочно расторгнут. Об этом говорится на странице Днепровской РГА в Facebook.

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По словам Бабия, он направил соответствующие письма о проведении служебного расследования и создании комиссии "по закупке музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров), овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА".

Председатель РГА говорит, что учет финансово хозяйственной деятельности управления образования осуществляет централизованная бухгалтерия управления, которая подчиняется непосредственно его начальнику.

"Хочу отметить, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", – говорится в сообщении.

Из этого можно заключить, что овощерезки и сковородки уже закуплены.

Вчера, 15 июня, главу Днепровской РГА и начальника управления образования ждали на сессии Киевсовета, чтобы они объяснили скандальные закупки. Однако этого не произошло якобы из-за воздушных тревог, сообщает Big Kyiv.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало более 300 кожаных барабанов и 153 комплекта "молоточков для барабанов" в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Обошлись музыкальные инструменты в 882 000 грн. Мэр столицы заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку такому использованию средств.

Правоохранительные органы до сих пор никак не отреагировали на событие.

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