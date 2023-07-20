Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ
Окнянский поселковый совет Одесской области проводит тендер на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 или эквивалента. Тендер по закупке дронов того же типа был объявлен и в Луцком городском совете. Дроны Mavic используются украинскими защитниками на передовой. Соответствующие объявления опубликованы на сайте системы публичных закупок Prozorro.
Оба тендера были опубликованы 17 июля.
В настоящее время они находятся на стадии представления предложений.
Окнянский совет планирует потратить на дроны Mavic 3 660 000 грн.
Местные власти планируют закупить 9 квадрокоптеров с тепловизором DJI Mavic 3 Enterprise 3T и 15 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo или эквивалентные беспилотники.
Исполком Луцкого городского совета планирует потратить 3,5 млн грн.
В ведомстве назвали конкретные модели необходимых дронов: 20 штук DJI Mavic 3 Fly More Combo и 5 дронов DJI Mavic 3 Thermal.
Цена DJI Mavic 3 Fly More Combo начинается от 105000 грн, DJI Mavic 3 Thermal стоит от 240 000 грн.
За DJI Mavic 3 Enterprise 3T продавцы просят около 230 000 грн.
- 17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти из-за закупок, которые вызывают недовольство в обществе. В частности, он упомянул о тендере на закупку барабанов для укрытий в одном из районов Киева.
- На следующий день мэр Харькова пообещал отменить все необязательные тендеры. Мэр Львова призвал сохранять "трезвый ум" по поводу закупок местных властей и объяснил необходимость некоторых из них.
- Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.
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