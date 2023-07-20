Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ

Окнянский поселковый совет Одесской области проводит тендер на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 или эквивалента. Тендер по закупке дронов того же типа был объявлен и в Луцком городском совете. Дроны Mavic используются украинскими защитниками на передовой. Соответствующие объявления опубликованы на сайте системы публичных закупок Prozorro.

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Оба тендера были опубликованы 17 июля.

В настоящее время они находятся на стадии представления предложений.

Окнянский совет планирует потратить на дроны Mavic 3 660 000 грн.

Местные власти планируют закупить 9 квадрокоптеров с тепловизором DJI Mavic 3 Enterprise 3T и 15 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo или эквивалентные беспилотники.

Исполком Луцкого городского совета планирует потратить 3,5 млн грн.

В ведомстве назвали конкретные модели необходимых дронов: 20 штук DJI Mavic 3 Fly More Combo и 5 дронов DJI Mavic 3 Thermal.

Цена DJI Mavic 3 Fly More Combo начинается от 105000 грн, DJI Mavic 3 Thermal стоит от 240 000 грн.

За DJI Mavic 3 Enterprise 3T продавцы просят около 230 000 грн.

17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти из-за закупок, которые вызывают недовольство в обществе. В частности, он упомянул о тендере на закупку барабанов для укрытий в одном из районов Киева.

На следующий день мэр Харькова пообещал отменить все необязательные тендеры. Мэр Львова призвал сохранять "трезвый ум" по поводу закупок местных властей и объяснил необходимость некоторых из них.

Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.

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