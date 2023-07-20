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Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 17:39
Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ - Фото
Дрон DJI Mavic 3 (Фото: depositphotos)

Окнянский поселковый совет Одесской области проводит тендер на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 или эквивалента. Тендер по закупке дронов того же типа был объявлен и в Луцком городском совете. Дроны Mavic используются украинскими защитниками на передовой. Соответствующие объявления опубликованы на сайте системы публичных закупок Prozorro.

Оба тендера были опубликованы 17 июля.

В настоящее время они находятся на стадии представления предложений.

Окнянский совет планирует потратить на дроны Mavic 3 660 000 грн.

Местные власти планируют закупить 9 квадрокоптеров с тепловизором DJI Mavic 3 Enterprise 3T и 15 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo или эквивалентные беспилотники.

Исполком Луцкого городского совета планирует потратить 3,5 млн грн.

В ведомстве назвали конкретные модели необходимых дронов: 20 штук DJI Mavic 3 Fly More Combo и 5 дронов DJI Mavic 3 Thermal.

Цена DJI Mavic 3 Fly More Combo начинается от 105000 грн, DJI Mavic 3 Thermal стоит от 240 000 грн.

За DJI Mavic 3 Enterprise 3T продавцы просят около 230 000 грн.

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Артём Джерипа
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