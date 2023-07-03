Минобороны не закупает дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США – зам Резникова

Минобороны не закупает китайские гражданские дроны Mavic якобы из-за того, что это может испортить отношения Украины с США. Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам цифровой трансформации Виталий Дейнега в интервью изданию LB.ua.

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"Насколько мне объяснили (и я склонен в это верить, хотя дроны – и это важно – не моя тема, я не занимаюсь дронами, по крайней мере сейчас), мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами [США. – Ред.]. Как-то так", – объяснил он.

Журналистка спросила Дейнегу по поводу фразы министра обороны Алексея Резникова, якобы "Мавики" являются "свадебными дронами".

"Нет, "Мавики" используются обеими сторонами массово. "Мавики" нельзя забирать с поля боя", – ответил он.

Дейнега отметил, что министр обороны понимает это. Он утверждает, что видел, как Резников подписывал от себя дрон "Мавик" для украинских военных.

Дейнега обратил внимание, что словосочетание "свадебные дроны" принадлежит другому "не менее известному человеку", чем Резников, а фраза возникла не в Минобороны.

По его мнению, министр обороны совершил коммуникационную ошибку в отношении дронов Mavic.

"Понимает ли он, что на самом деле роль "Мавиков" большая? Ну, он точно не думает, что она маленькая, если он сам за свои деньги для кого-то их покупал. Поэтому не знаю", – подытожил Дейнега.

30 декабря 2022 года Резников выразил сомнение, что "все так плохо" с ввозом в Украину гражданских дронов Mavic и призвал "не идеализировать "Мавіки".

3 января 2023 Кабмин упростил ввоз беспилотников в Украину на время войны.

В апреле появилось видео, на котором аэроразведка с помощью оснащенного теплоизором дрона DJI Mavic 3T корректирует ночную работу артиллерии.

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