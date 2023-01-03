Скандал с гражданскими дронами. Кабмин упростил ввоз беспилотников на время войны
Кабинет министров разрешил на период войны ввоз в Украину дронов гражданского и двойного назначения без гарантийных писем. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Сегодня, 3 января, украинское правительство установило, что на период действия военного положения пропуск через таможню беспилотников и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров (в значении закона о гуманитарной помощи) осуществляется по месту пересечения таможенной границы путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной перевозчиком соответствующего товара.
При этом на период войны ввоз осуществляется без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.
- В конце декабря руководительница центра аэроразведки Мария Берлинская призывала снять ограничения на ввоз квадрокоптеров как товаров двойного назначения и признать их товарами гражданского назначения, чтобы упростить их ввоз в Украину и передачу на фронт.
- На сайте президента появилась петиция о снятии ввозной пошлины и НДС на квадрокоптеры до окончания военного положения, а также признании квадрокоптеров товарами гражданского назначения. По состоянию на вечер 3 января она набрала более 17 000 подписей.
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