Резников о скандале с мавиками: Давайте без иллюзий, они не изменят ситуацию на поле боя

Министр обороны Алексей Резников сомневается, что "все так плохо" с ввозом в Украину гражданских дронов Mavic, на что жалуются волонтеры. К тому же, министр призвал "не идеализировать "мавики". Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналистка отметила, что ЕС и США рассматривают дроны типа "мавиков" как гражданское изделие. Украинская служба экспортного контроля считает их изделием двойного назначения и поэтому волонтерам, которые их завозят, "приходится собирать огромное количество разрешительных документов". Она спросила, может ли Минобороны "посодействовать, чтобы это было проще делать"?

Резников ответил, что этот вопрос обсуждался в правительстве. "Я считаю, что для всего, что можно завезти сегодня для победы, нужно упрощать регуляторные процедуры. А если стоит вопрос сомнения или возможных злоупотреблений, то соответственно правоохранительные органы должны за тем смотреть", – сказал он.

Однако он отрицает информацию об "огромном количестве разрешительных документов".

"Но я честно скажу, нет понятия "куча бумаг". Они берут, как правило, гарантийное письмо от того военного подразделения, куда они якобы везут, и при наличии этого гарантийного письма у них все дальше происходит... Поэтому здесь надо сесть и внимательно посмотреть, так ли все плохо", – сказал Резников.

Вместе с тем он призвал "не идеализировать "мавики". По его убеждению, этот дрон "не изменит ситуацию на поле боя". По словам министра, "мавик" живет максимум сутки-двое, если его серьезно используют".

"Но давайте без иллюзий, этот дрон не изменит ситуацию на поле боя. Нам нужен дрон, который несет на себе нагрузку не 300 г, а 30 кг. Ну хотя бы три, понимаете? Летающий не на 5 километров, а на 50 хотя бы", – отметил Резников.

Читайте также: Интервью | Убийца "Орланов". Украинские инженеры создали перехватчик дронов: что он умеет

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.