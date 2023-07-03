Міноборони не закуповує дрони Mavic, щоб не зіпсувати стосунки зі США – заступник Резнікова

Міноборони не закуповує китайські цивільні дрони Mavic нібито через те, що це може зіпсувати стосунки України зі США. Про це повідомив заступник міністра оборони з питань цифрової трансформації Віталій Дейнега в інтерв'ю виданню LB.ua.

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"Наскільки мені пояснили (і я схильний у це вірити, хоча дрони – і це важливо – не моя тема, я не займаюсь дронами, принаймні наразі), ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не зіпсувати стосунки зі Штатами [США. – Ред.]. Якось так", – пояснив він.

Журналістка запитала Дейнегу стосовно фрази міністра оборони Олексія Резнікова, буцімто "Мавіки" є "весільними дронами".

"Ні, "Мавіки" використовуються обома сторонами масово. "Мавіки" не можна забирати з поля бою", – відповів він.

Дейнега зазначив, що міністр оборони розуміє це. Він стверджує, що бачив, як Резніков підписував від себе дрон "Мавік" для українських військових.

Дейнега зауважив, що словосполучення "весільні дрони" належить іншій "не менш відомій людині", ніж Резніков, а фраза виникла не в Міноборони.

На його думку, міністр оборони зробив комунікаційну помилку щодо дронів Mavic.

"Чи він розуміє, що насправді роль "Мавіків" велика? Ну, він точно не думає, що вона маленька, якщо він сам за свої гроші для когось їх купував. Тому не знаю", – підсумував Дейнега.

30 грудня 2022 року Резніков висловив сумнів, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic і закликав "не ідеалізувати "Мавіки".

3 січня 2023 року Кабмін спростив ввезення безпілотників в Україну на час війни.

У квітні з'явилось відео, на якому аеророзвідка за допомогою оснащеного тепловізором дрона DJI Mavic 3T коригує нічну роботу артилерії.

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