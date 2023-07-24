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Наліт безпілотників на Москву — це операція ГУР. Атакували Міноборони Росії — джерело

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24.07.2023, 08:10
Наліт безпілотників на Москву — це операція ГУР. Атакували Міноборони Росії — джерело - Фото
Дим над Москвою після атаки дронів (Фото: скриншот з відео)

Наліт безпілотників на Москву вранці 24 липня операція Головного управління розвідки Міноборони. Про це LIGA.net повідомили власні джерела у спецслужбах.

За їхніми словами, дрони атакували будівлі Міноборони Росії у центрі Москви.

Ще один безпілотник упав біля установи, яка займається кібервійною.

Столицю країни-окупанта Росії нібито атакували БпЛА, у мережі з'являються фото та відео з місця події.

РосЗМІ стверджували, що один із безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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