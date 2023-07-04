RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Куди в Москві та Підмосков'ї вранці прилетіли дрони-камікадзе — схема

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 13:34
Куди в Москві та Підмосков'ї вранці прилетіли дрони-камікадзе — схема - Фото
Москва (Фото: ЕРА)

Вранці 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України. Як пише російське видання Верстка, це вже четверта масова атака з початку травня 2023-го, коли безпілотники безперешкодно долітають до Москви та Підмосков'я.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними російських ресурсів, на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Скільки їх було насправді, дізнатися неможливо.

Військове командування окупантів стверджує, що чотири з них "були знищені засобами ППО", а один "зазнав аварії" в Одінцовському районі після придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Дивіться відео: Хотілося б спокійно жити. Що мешканці Москви говорили після атаки дронів

Нижче – дані російських пабліків.

→ Один БПЛА не долетів до Московської області близько 5 км і був збитий біля села Верхов'я в Калузької області;

→ інший дрон атакував підмосковну Кубинку (там військовий аеродром, в/ч ВДВ, парк Патріот, храм збройних сил РФ) і атака була успішною: влучення в адмінбудівлю. "З людей", пишуть пабліки окупантів, ніхто не постраждав;

→ ще два безпілотники впали біля селища Валуєво (Нова Москва);

→ п'ятий БПЛА вибухнув поряд із селом Марушкіно (~ 1 км від аеропорту Внуково).

Дивіться також: Момент пікірування Shahed-136 та удару по житловому кварталу в Сумах – відео з двох ракурсів

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавибухмоскваБПЛАдрондрон-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 