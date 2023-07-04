Куди в Москві та Підмосков'ї вранці прилетіли дрони-камікадзе — схема

Вранці 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України. Як пише російське видання Верстка, це вже четверта масова атака з початку травня 2023-го, коли безпілотники безперешкодно долітають до Москви та Підмосков'я.

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За даними російських ресурсів, на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Скільки їх було насправді, дізнатися неможливо.

Військове командування окупантів стверджує, що чотири з них "були знищені засобами ППО", а один "зазнав аварії" в Одінцовському районі після придушення засобами радіоелектронної боротьби.

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Нижче – дані російських пабліків.

→ Один БПЛА не долетів до Московської області близько 5 км і був збитий біля села Верхов'я в Калузької області;

→ інший дрон атакував підмосковну Кубинку (там військовий аеродром, в/ч ВДВ, парк Патріот, храм збройних сил РФ) і атака була успішною: влучення в адмінбудівлю. "З людей", пишуть пабліки окупантів, ніхто не постраждав;

→ ще два безпілотники впали біля селища Валуєво (Нова Москва);

→ п'ятий БПЛА вибухнув поряд із селом Марушкіно (~ 1 км від аеропорту Внуково).

3 травня 2023 року два дрони долетіли до Кремля: звідки вони були та чиї, невідомо.

30 травня Москву масовано атакували безпілотники.

9 червня до будинку у Воронежі врізався дрон, який придушили окупанти.

21 червня росіяни писали, що дрони намагалися атакувати в/ч.

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