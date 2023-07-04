Куди в Москві та Підмосков'ї вранці прилетіли дрони-камікадзе — схема
Вранці 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України. Як пише російське видання Верстка, це вже четверта масова атака з початку травня 2023-го, коли безпілотники безперешкодно долітають до Москви та Підмосков'я.
За даними російських ресурсів, на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Скільки їх було насправді, дізнатися неможливо.
Військове командування окупантів стверджує, що чотири з них "були знищені засобами ППО", а один "зазнав аварії" в Одінцовському районі після придушення засобами радіоелектронної боротьби.
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Нижче – дані російських пабліків.
→ Один БПЛА не долетів до Московської області близько 5 км і був збитий біля села Верхов'я в Калузької області;
→ інший дрон атакував підмосковну Кубинку (там військовий аеродром, в/ч ВДВ, парк Патріот, храм збройних сил РФ) і атака була успішною: влучення в адмінбудівлю. "З людей", пишуть пабліки окупантів, ніхто не постраждав;
→ ще два безпілотники впали біля селища Валуєво (Нова Москва);
→ п'ятий БПЛА вибухнув поряд із селом Марушкіно (~ 1 км від аеропорту Внуково).
- 3 травня 2023 року два дрони долетіли до Кремля: звідки вони були та чиї, невідомо.
- 30 травня Москву масовано атакували безпілотники.
- 9 червня до будинку у Воронежі врізався дрон, який придушили окупанти.
- 21 червня росіяни писали, що дрони намагалися атакувати в/ч.
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