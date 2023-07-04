У Москві та Підмосков'ї вибухи. Росіяни пишуть про роботу ППО та атаку безпілотників — відео
04.07.2023, 07:27
Дим у Підмосков'ї після вибухів (Фото: скриншот з відео)
У Москві та Підмосков'ї вранці 4 липня пролунали вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та наліт невідомих дронів. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора.
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З ранку у Новій Москві почали повідомляти про вибухи — ворог заявляє про звуки в районах селищ Валуєве, Акіньшине, а також Кривошеїне.
В останньому один із безпілотників нібито впав на гараж, викликавши пожежу.
Також росіяни написали про перенесення кількох рейсів в аеропорту Внуково.
Крім цього, повідомляється, що близько 04:00 дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області.
Крім цього, повідомляється, що близько 04:00 дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області.
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