У Москві та Підмосков'ї вибухи. Росіяни пишуть про роботу ППО та атаку безпілотників — відео

У Москві та Підмосков'ї вранці 4 липня пролунали вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та наліт невідомих дронів. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З ранку у Новій Москві почали повідомляти про вибухи — ворог заявляє про звуки в районах селищ Валуєве, Акіньшине, а також Кривошеїне.

В останньому один із безпілотників нібито впав на гараж, викликавши пожежу.

Також росіяни написали про перенесення кількох рейсів в аеропорту Внуково.



Крім цього, повідомляється, що близько 04:00 дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області.

30 травня 2023 року Москву атакували безпілотники.

9 червня у будинок у Воронежі врізався дрон.

Підмосков'я. Росіяни пишуть, що дрони намагалися атакувати військову частину — відео.

Дивіться також: "Хотелось бы жить спокойно". Що жителі Москви говорили після атаки дронів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.