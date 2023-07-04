RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Москві та Підмосков'ї вибухи. Росіяни пишуть про роботу ППО та атаку безпілотників — відео

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 07:27
У Москві та Підмосков'ї вибухи. Росіяни пишуть про роботу ППО та атаку безпілотників — відео - Фото
Дим у Підмосков'ї після вибухів (Фото: скриншот з відео)

У Москві та Підмосков'ї вранці 4 липня пролунали вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та наліт невідомих дронів. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора.

З ранку у Новій Москві почали повідомляти про вибухи — ворог заявляє про звуки в районах селищ Валуєве, Акіньшине, а також Кривошеїне.
В останньому один із безпілотників нібито впав на гараж, викликавши пожежу.
Також росіяни написали про перенесення кількох рейсів в аеропорту Внуково.

Крім цього, повідомляється, що близько 04:00 дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області.

Дивіться також: "Хотелось бы жить спокойно". Що жителі Москви говорили після атаки дронів – відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамоскваппоПідмосков'ядрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 