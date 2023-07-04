В Москве и Подмосковье взрывы. Россияне пишут о работе ПВО и атаке беспилотников — видео
04.07.2023, 07:27
Дым в Подмосковье после взрывов (Фото: скриншот с видео)
В Москве и Подмосковье утром 4 июля раздались взрывы, россияне пишут о работе противовоздушной обороны и налете неизвестных дронов. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
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С утра в Новой Москве начали сообщать о взрывах — враг заявляет о звуках в районах поселков Валуево, Акиньшино, а также Кривошеино.
В последнем один из беспилотников якобы рухнул на гараж, вызвав пожар.
Также россияне написали о переносе нескольких рейсов в аэропорту Внуково.
Кроме этого, сообщается, что около 04:00 дрон-камикадзе ударил по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке Московской области.
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