21 июня около 05:30 и 05:50 утра два беспилотника взорвались возле воинской части РФ в Подмосковье. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, а затем подтвердил губернатор региона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", – написал губернатор.

По данным российских Telegram-каналов, речь идет о районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье.

Кроме того, еще один дрон, вероятно, взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве.

Российский пропагандистский ресурс Mash пишет, что очевидцы сообщили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. По информации ресурса, это беспилотник, упавший возле реки Пахра.

Отмечается, что это в 20 км от места падения двух беспилотников недалеко от воинской части в Подмосковье.

30 мая 2023 года Москву атаковали беспилотники.

9 июня в дом в Воронеже врезался дрон.

Смотрите также: Хотелось бы жить спокойно. Что жители Москвы говорили после атаки дронов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.