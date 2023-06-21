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Подмосковье. Россияне пишут, что дроны пытались атаковать воинскую часть – видео видео

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21.06.2023, 09:04
Видео: соцсети
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21 июня около 05:30 и 05:50 утра два беспилотника взорвались возле воинской части РФ в Подмосковье. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, а затем подтвердил губернатор региона.

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", – написал губернатор.

Фото: РосЗМІ

По данным российских Telegram-каналов, речь идет о районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье.

Кроме того, еще один дрон, вероятно, взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве.

Российский пропагандистский ресурс Mash пишет, что очевидцы сообщили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. По информации ресурса, это беспилотник, упавший возле реки Пахра.

Отмечается, что это в 20 км от места падения двух беспилотников недалеко от воинской части в Подмосковье.

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Милана Головань
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