21 червня близько 05:30 та 05:50 ранку два безпілотники вибухнули біля військової частини РФ у Підмосков'ї. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, а згодом підтвердив губернатор регіону.

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"Сегодня два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", – написав губернатор.

За даними російських Telegram-каналів, йдеться про район дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії у Підмосков'ї.

Крім того, ще один дрон, ймовірно, вибухнув у небі в районі села Лукіно в Новій Москві.

Російський пропагандистський ресурс Mash пише, що очевидці повідомили про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За інформацією ресурсу, це безпілотник, який упав поблизу річки Пахра.

Зазначається, що це за 20 км від місця падіння двох безпілотників поблизу військової частини у Підмосков'ї.

30 травня 2023 року Москву атакували безпілотники.

9 червня у будинок у Воронежі врізався дрон.

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