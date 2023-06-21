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Підмосков'я. Росіяни пишуть, що дрони намагалися атакувати військову частину — відео видео

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21.06.2023, 09:04
Відео: соцмережі
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21 червня близько 05:30 та 05:50 ранку два безпілотники вибухнули біля військової частини РФ у Підмосков'ї. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, а згодом підтвердив губернатор регіону.

"Сегодня два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", – написав губернатор.

Фото: РосЗМІ

За даними російських Telegram-каналів, йдеться про район дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії у Підмосков'ї.

Крім того, ще один дрон, ймовірно, вибухнув у небі в районі села Лукіно в Новій Москві. 

Російський пропагандистський ресурс Mash пише, що очевидці повідомили про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За інформацією ресурсу, це безпілотник, який упав поблизу річки Пахра.

Зазначається, що це за 20 км від місця падіння двох безпілотників поблизу військової частини у Підмосков'ї.

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Мілана Головань
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