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Куда в Москве и Подмосковье утром прилетели дроны-камикадзе — схема

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 13:34
Куда в Москве и Подмосковье утром прилетели дроны-камикадзе — схема - Фото
Москва (Фото: ЕРА)

Утром 4 июля Москва подверглась второй по масштабу атаке дронов-камикадзе с начала ее агрессивной войны против Украины. Как пишет российское издание Верстка, это уже четвертая массовая атака с начала мая 2023-го, когда беспилотники беспрепятственно достигают Москвы и Подмосковья.

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По данным российских ресурсов, на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Сколько их было всего на самом деле, узнать невозможно.

Военное командование оккупантов утверждает, что четыре из них "были уничтожены средствами ПВО", а один "потерпел крушение" в Одинцовском районе после подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Смотрите видео: Хотелось бы жить спокойно. Что жители Москвы говорили после атаки дронов

Ниже – данные российских пабликов.

→ Один БПЛА не долетел до Московской области около 5 км и "был сбит около деревни Верховье в Калужской области";

→ другой дрон атаковал подмосковную Кубинку (там военный аэродром, в/ч ВДВ, парк Патриот, храм вооруженных сил РФ) и атака была успешной: попало в админздание. "Из людей", пишут паблики оккупантов, никто не пострадал;

→ еще два беспилотника упали у поселка Валуево (Новая Москва);

→ пятый БПЛА взорвался рядом с деревней Марушкино (~ 1 км от аэропорта Внуково).

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Евгений Пилипенко
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