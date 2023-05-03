Неизвестные дроны атаковали ночью Кремль. Путин пока не пострадал – видео

Российские пропагандистские медиа со ссылкой на Кремль утверждают, что Украина в ночь на 3 мая якобы "совершила попытку атаковать беспилотниками" кремлевскую резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Видео публикуют росСМИ.

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По словам москвичей, живущих недалеко от Кремля, звук взрыва походил на грохот грома.

Они также утверждают, что видели искры в небе, а затем россияне начали распространять в соцсетях видео, на котором видно, как дым поднимается над Кремлем.

В самом Кремле уже назвали инцидент "спланированной террористической акцией, покушением на президента России".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 мая в российской столице запрещено совершать запуски беспилотников (за исключением используемых по решениям органов власти).

29 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России якобы из-за атаки дрона начался пожар на нефтебазе.

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Мілана Головань

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