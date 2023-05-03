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Неизвестные дроны атаковали ночью Кремль. Путин пока не пострадал – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:01
Неизвестные дроны атаковали ночью Кремль. Путин пока не пострадал – видео - Фото
Дым от беспилотников над Кремлем (Скриншот)

Российские пропагандистские медиа со ссылкой на Кремль утверждают, что Украина в ночь на 3 мая якобы "совершила попытку атаковать беспилотниками" кремлевскую резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Видео публикуют росСМИ.

По словам москвичей, живущих недалеко от Кремля, звук взрыва походил на грохот грома.

Они также утверждают, что видели искры в небе, а затем россияне начали распространять в соцсетях видео, на котором видно, как дым поднимается над Кремлем.
В самом Кремле уже назвали инцидент "спланированной террористической акцией, покушением на президента России".
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 мая в российской столице запрещено совершать запуски беспилотников (за исключением используемых по решениям органов власти).

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Мілана Головань
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