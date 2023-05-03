В районе Тамани, за Крымским мостом горит нефтебаза – видео

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев и местные паблики.

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"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – сообщил Кондратьев.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению.

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Наталія Медведєва

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