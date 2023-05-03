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В районе Тамани, за Крымским мостом горит нефтебаза – видео видео

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03.05.2023, 07:10
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Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев и местные паблики.

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"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – сообщил Кондратьев.

В районе Тамани, за Крымским мостом горит нефтебаза – видео

В районе Тамани, за Крымским мостом горит нефтебаза – видео

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР

Наталія Медведєва
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