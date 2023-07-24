Налет беспилотников на Москву — это операция ГУР. Атаковали Минобороны России — источник
24.07.2023, 08:10
Дым над Москвой после атаки дронов (Фото: скриншот с видео)
Налет беспилотников на Москву утром 24 июля является операцией Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщили собственные источники в спецслужбах.
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По их словам, дроны атаковали здания Минобороны России в центре Москвы.
Еще один беспилотник упал возле учреждения, которое занимается кибервойной.
Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали БпЛА, в сети появляются фото и видео с места происшествия.
РосСМИ утверждали, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.
- 4 июля Москва подверглась второй по масштабу атаке дронов-камикадзе с начала ее агрессивной войны против Украины.
- Ранее в начале мая два дрона долетели до Кремля: откуда они были и чьи, неизвестно.
- 30 мая Москву массированно атаковали беспилотники.
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