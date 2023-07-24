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Налет беспилотников на Москву — это операция ГУР. Атаковали Минобороны России — источник

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 08:10
Налет беспилотников на Москву — это операция ГУР. Атаковали Минобороны России — источник - Фото
Дым над Москвой после атаки дронов (Фото: скриншот с видео)

Налет беспилотников на Москву утром 24 июля является операцией Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщили собственные источники в спецслужбах.

По их словам, дроны атаковали здания Минобороны России в центре Москвы.

Еще один беспилотник упал возле учреждения, которое занимается кибервойной.

Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали БпЛА, в сети появляются фото и видео с места происшествия. 

РосСМИ утверждали, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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