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Москва. Оккупанты пишут об атаке дронами, якобы рядом с Минобороны – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 06:35
Видео: ресурс оккупантов
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Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали беспилотники, заявляют местные власти и российские пропагандистские медиа. В сети появляются фото и видео якобы с места происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в городе около 4 ночи.

По словам российского чиновника, "серьезных разрушений" и пострадавших нет.

В сети появляются видеозаписи, которые записывают горожане столицы государства-террориста.

На первом материале сняли беспилотник неизвестного типа, летящего над Москвой с характерным звуком.

На втором видео автор говорит, что что-то взорвалось "прямо жестко" и "окна чуть не вылетели".

На третьем видео видны повреждения стекла на верхних этажах многоэтажки.

На этом видео видно дым и вывеску магазина французской компании Leroy Merlin. Она не выходила с российского рынка.

РосСМИ Astra утверждает, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

Комсомольский проспект 17 – Минобороны РФ на карте

Второй дрон якобы попал в помещение бизнес-центра на улице Лихачева. Сообщается о выбитых окнах и перекрытии движения транспорта по этим двум улицам.

Также оккупанты публикуют фото якобы с места происшествия.

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

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Артём Джерипа
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