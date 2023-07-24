Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали беспилотники, заявляют местные власти и российские пропагандистские медиа. В сети появляются фото и видео якобы с места происшествия.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в городе около 4 ночи.
По словам российского чиновника, "серьезных разрушений" и пострадавших нет.
В сети появляются видеозаписи, которые записывают горожане столицы государства-террориста.
На первом материале сняли беспилотник неизвестного типа, летящего над Москвой с характерным звуком.
На втором видео автор говорит, что что-то взорвалось "прямо жестко" и "окна чуть не вылетели".
На третьем видео видны повреждения стекла на верхних этажах многоэтажки.
На этом видео видно дым и вывеску магазина французской компании Leroy Merlin. Она не выходила с российского рынка.
РосСМИ Astra утверждает, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.
Второй дрон якобы попал в помещение бизнес-центра на улице Лихачева. Сообщается о выбитых окнах и перекрытии движения транспорта по этим двум улицам.
Также оккупанты публикуют фото якобы с места происшествия.
Пока нет возможности проверить эту информацию.
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