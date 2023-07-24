Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали беспилотники, заявляют местные власти и российские пропагандистские медиа. В сети появляются фото и видео якобы с места происшествия.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в городе около 4 ночи.

По словам российского чиновника, "серьезных разрушений" и пострадавших нет.

В сети появляются видеозаписи, которые записывают горожане столицы государства-террориста.

На первом материале сняли беспилотник неизвестного типа, летящего над Москвой с характерным звуком.

На втором видео автор говорит, что что-то взорвалось "прямо жестко" и "окна чуть не вылетели".

На третьем видео видны повреждения стекла на верхних этажах многоэтажки.

На этом видео видно дым и вывеску магазина французской компании Leroy Merlin. Она не выходила с российского рынка.

РосСМИ Astra утверждает, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

Второй дрон якобы попал в помещение бизнес-центра на улице Лихачева. Сообщается о выбитых окнах и перекрытии движения транспорта по этим двум улицам.

Также оккупанты публикуют фото якобы с места происшествия.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

4 июля Москва подверглась второй по масштабу атаке дронов-камикадзе с начала ее агрессивной войны против Украины.

Ранее в начале мая два дрона долетели до Кремля: откуда они были и чьи, неизвестно.

30 мая Москву массированно атаковали беспилотники.

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