Столицю країни-окупанта Росії нібито атакували безпілотники, заявляє місцева влада окупантів та російські пропагандистські медіа. У мережі з'являються фото та відео нібито з місця події.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Мер Москви Сергій Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько 4 ночі.

За словами російського посадовця, "серйозних руйнувань" та постраждалих немає.

У мережі з'являються відео, які записують містяни столиці держави-терориста.

На першому матеріалі зафільмували безпілотник невідомого типу, який летить над Москвою з характерним звуком.

На другому відео автор каже, що щось вибухнуло "прямо жорстко" і "вікна ледь не вилетіли".

На третьому відео видно ушкодження скла на верхніх поверхах багатоповерхівки.

На цьому відео видно дим та вивіску магазину французької компанії Leroy Merlin. Вона не виходила з російського ринку.

РосЗМІ Astra стверджує, що один з безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.

Другий дрон буцімто влучив у приміщення бізнес-центру на вулиці Лихачова. Повідомляється про вибиті вікна та перекриття руху транспорту на цих двох вулицях.

Також окупанти публікують фото нібито з місця події.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.

Раніше на початку травня два дрони долетіли до Кремля: звідки вони були та чиї, невідомо.

30 травня Москву масовано атакували безпілотники.

Дивіться також: Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.