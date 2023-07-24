Столицю країни-окупанта Росії нібито атакували безпілотники, заявляє місцева влада окупантів та російські пропагандистські медіа. У мережі з'являються фото та відео нібито з місця події.
Мер Москви Сергій Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько 4 ночі.
За словами російського посадовця, "серйозних руйнувань" та постраждалих немає.
У мережі з'являються відео, які записують містяни столиці держави-терориста.
На першому матеріалі зафільмували безпілотник невідомого типу, який летить над Москвою з характерним звуком.
На другому відео автор каже, що щось вибухнуло "прямо жорстко" і "вікна ледь не вилетіли".
На третьому відео видно ушкодження скла на верхніх поверхах багатоповерхівки.
На цьому відео видно дим та вивіску магазину французької компанії Leroy Merlin. Вона не виходила з російського ринку.
РосЗМІ Astra стверджує, що один з безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.
Другий дрон буцімто влучив у приміщення бізнес-центру на вулиці Лихачова. Повідомляється про вибиті вікна та перекриття руху транспорту на цих двох вулицях.
Також окупанти публікують фото нібито з місця події.
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.
- 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.
- Раніше на початку травня два дрони долетіли до Кремля: звідки вони були та чиї, невідомо.
- 30 травня Москву масовано атакували безпілотники.
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