RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Москва. Окупанти пишуть про атаку дронами, нібито поряд з Міноборони – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 06:35
Відео: ресурс окупантів
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Столицю країни-окупанта Росії нібито атакували безпілотники, заявляє місцева влада окупантів та російські пропагандистські медіа. У мережі з'являються фото та відео нібито з місця події.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько 4 ночі.

За словами російського посадовця, "серйозних руйнувань" та постраждалих немає.

У мережі з'являються відео, які записують містяни столиці держави-терориста.

На першому матеріалі зафільмували безпілотник невідомого типу, який летить над Москвою з характерним звуком.

На другому відео автор каже, що щось вибухнуло "прямо жорстко" і "вікна ледь не вилетіли".

На третьому відео видно ушкодження скла на верхніх поверхах багатоповерхівки.

На цьому відео видно дим та вивіску магазину французької компанії Leroy Merlin. Вона не виходила з російського ринку.

РосЗМІ Astra стверджує, що один з безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.

Комсомольський проспект 17 – Міноборони РФ на карті

Другий дрон буцімто влучив у приміщення бізнес-центру на вулиці Лихачова. Повідомляється про вибиті вікна та перекриття руху транспорту на цих двох вулицях.

Також окупанти публікують фото нібито з місця події.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Дивіться також: Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамосквадрондрон-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 