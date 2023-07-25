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У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5 – фото

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 23:55
У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5 – фото - Фото
Дрон MAGURA V-5 (Фото: Промисловий портал)

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5. Про це повідомляє Промисловий портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, пояснюють журналісти.

Цей БпА зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю, додають на порталі.

Його висота над ватерлінією має становити всього 50 сантиметрів, він зможе розвивати до 42 вузлів, мати дальність до 450 морських миль і корисне навантаження до 320 кілограмів. 

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявляють розробники.

MAGURA V5 (Фото: Промисловий портал)

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Мілана Головань
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