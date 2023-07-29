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Американці з CNN зняли сюжет про українські морські дрони – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 16:43
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Американський телеканал CNN зняв сюжет, присвячений українським надводним дронам, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

У сюжеті йдеться про те, що ці морські дрони – повністю українська розробка. 

Ними легко керувати вони здатні нести до 300 кг вибухівки на відстань до 800 кілометрів.

Журналісти запитали українського військового, наскільки ефективно можуть російські кораблі збивати ці дрони.

"Не ефективно. Обладнання на їхніх кораблях створено для атак інших кораблів. Вони не можуть вразити такі маленькі дрони", – відповів військовий.

  • За даними джерел LIGA.net, морські дрони у співпраці СБУ та ВМС застосовувалися при атаках на Севастопольську бухту у жовтні 2022-го та на Кримський міст у липні 2023-го.
  • Нещодавно у Туреччині представили ще один новий український дрон MAGURA V5. Серед заявлених TTX: швидкість – до 42 вузлів, дальність – до 450 морських миль, корисне навантаження – до 320 кг.

Читайте також: Розбір | Було 12:1, стало 4:1. Як Росія втрачає позиції у Чорному морі

Наталія Медведєва
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