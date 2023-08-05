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Новости | Источник: СБУ подорвала танкер SIG, транспортировавший топливо для войск России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 08:58
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Ночью 5 августа Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами подорвала российский танкер, транспортировавший топливо для оккупационных войск. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ и предоставил соответствующее видео.

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Утром в сети писали о взрывах в районе Крымского моста и поражении этого танкера.

По информации источника, был подорван крупный нефтяной танкер России SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Как сообщают источники LIGA.net в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

В результате, мощный нефтяной танкер России (построен в 2014 году, почти 5000 тонн) получил повреждения у Крымского моста.

По предварительной информации, танкер был нагружен топливом.

"Фейерверк" был виден издалека", – сообщил источник и добавил, что очередная успешная спецоперация СБУ и ВМС проходила в территориальных водах Украины.

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Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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