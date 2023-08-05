Ночью 5 августа Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами подорвала российский танкер, транспортировавший топливо для оккупационных войск. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ и предоставил соответствующее видео.

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Утром в сети писали о взрывах в районе Крымского моста и поражении этого танкера.

По информации источника, был подорван крупный нефтяной танкер России SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Как сообщают источники LIGA.net в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

В результате, мощный нефтяной танкер России (построен в 2014 году, почти 5000 тонн) получил повреждения у Крымского моста.

По предварительной информации, танкер был нагружен топливом.

"Фейерверк" был виден издалека", – сообщил источник и добавил, что очередная успешная спецоперация СБУ и ВМС проходила в территориальных водах Украины.

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Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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