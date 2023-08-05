В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео
В ночь на 5 августа в соцсетях появились сообщения о якобы взрывах в Керчи. Некоторые паблики утверждали, якобы был "прилет" по Крымскому мосту, но подтверждения этой информации нет. Позднее в сети стали писать, что взрывы были за мостом, а сам он цел.
Сообщения о взрывах и фото вспышки якобы в районе Крымского поста публикуют местные крымские Telegram-каналы и военные пропагандисты РФ.
В частности, о взрывах сообщали жители керченского района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково.
Крымские паблики писали о двух-трех взрывах в течение часа.
Ряд крымских Telegram-каналов утверждает, что мост цел, и взрывы были за ним, однако есть также сообщения, что мост обесточен, и движение на нем перекрыто.
- 8 октября 2022-го на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду.
- В ночь на 17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост, которая была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил.
- 31 июля сообщалось, что российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны.
- Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост еще работает.
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