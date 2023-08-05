В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео

В ночь на 5 августа в соцсетях появились сообщения о якобы взрывах в Керчи. Некоторые паблики утверждали, якобы был "прилет" по Крымскому мосту, но подтверждения этой информации нет. Позднее в сети стали писать, что взрывы были за мостом, а сам он цел.

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Сообщения о взрывах и фото вспышки якобы в районе Крымского поста публикуют местные крымские Telegram-каналы и военные пропагандисты РФ.

В частности, о взрывах сообщали жители керченского района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково.

Крымские паблики писали о двух-трех взрывах в течение часа.

Ряд крымских Telegram-каналов утверждает, что мост цел, и взрывы были за ним, однако есть также сообщения, что мост обесточен, и движение на нем перекрыто.

В сети также появилось видео, как центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным "Кавказ-Трафик" докладывает об "атаке украинских надводных и воздушных дронов" в зоне своей ответственности.

8 октября 2022-го на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду.

В ночь на 17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост, которая была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил.

31 июля сообщалось, что российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны.

Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост еще работает.

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