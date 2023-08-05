UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 00:28
В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео - Фото
Крымский мост (Фото: Maxar Technologies)

В ночь на 5 августа в соцсетях появились сообщения о якобы взрывах в Керчи. Некоторые паблики утверждали, якобы был "прилет" по Крымскому мосту, но подтверждения этой информации нет. Позднее в сети стали писать, что взрывы были за мостом, а сам он цел.

Сообщения о взрывах и фото вспышки якобы в районе Крымского поста публикуют местные крымские Telegram-каналы и военные пропагандисты РФ.

В частности, о взрывах сообщали жители керченского района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково.

Крымские паблики писали о двух-трех взрывах в течение часа.

В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео

В сети пишут о взрывах в районе Крымского моста – фото, видео

Ряд крымских Telegram-каналов утверждает, что мост цел, и взрывы были за ним, однако есть также сообщения, что мост обесточен, и движение на нем перекрыто.

В сети также появилось видео, как центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным "Кавказ-Трафик" докладывает об "атаке украинских надводных и воздушных дронов" в зоне своей ответственности.
  • 8 октября 2022-го на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 
  • В ночь на 17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост, которая была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил. 
  • 31 июля сообщалось, что российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны.
  • Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост еще работает. 

Читайте также: ГУР о "надводной защите" россиянами Крымского моста: Бегают, суетятся, наблюдать интересно

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывКрымкрымский мостмост
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 