У мережі пишуть про вибухи у районі Кримського мосту – фото, відео

У ніч проти 5 серпня в соцмережах з'явилися повідомлення про нібито вибухи в Керчі. Деякі пабліки стверджували, нібито був "приліт" по Кримському мосту, але підтвердження цієї інформації немає. Пізніше у мережі почали писати, що вибухи були за мостом, а сам він цілий.

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Повідомлення про вибухи та фото спалаху нібито в районі Кримського посту публікують місцеві кримські Telegram-канали та воєнні пропагандисти РФ.

Зокрема, про вибухи повідомляли жителі керченського району Аршинцеве та селищ Героївка та Яковенкове.

Кримські пабліки писали про два-три вибухи протягом години.

Низка кримських Telegram-каналів стверджує, що міст цілий, і вибухи були за ним, проте є також повідомлення, що міст знеструмлено, і рух на ньому перекрито.

У мережі також з'явилося відео, як центр Служби управління рухом суден Керченської протоки з позивним "Кавказ-Трафік" повідомляє про "атаку українських надводних і повітряних дронів" у зоні своєї відповідальності.

8 жовтня 2022-го на Кримському мосту стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду.

У ніч проти 17 липня 2023 року відбулася ще одна атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил.

31 липня повідомлялося, що російські окупанти вирішили зміцнити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони.

Зеленський порадив російським окупантам залишити Крим, доки Кримський міст ще працює.

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