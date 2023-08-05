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У мережі пишуть про вибухи у районі Кримського мосту – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 00:28
У мережі пишуть про вибухи у районі Кримського мосту – фото, відео - Фото
Кримський міст (Фото: Maxar Technologies)

У ніч проти 5 серпня в соцмережах з'явилися повідомлення про нібито вибухи в Керчі. Деякі пабліки стверджували, нібито був "приліт" по Кримському мосту, але підтвердження цієї інформації немає. Пізніше у мережі почали писати, що вибухи були за мостом, а сам він цілий.

Повідомлення про вибухи та фото спалаху нібито в районі Кримського посту публікують місцеві кримські Telegram-канали та воєнні пропагандисти РФ.

Зокрема, про вибухи повідомляли жителі керченського району Аршинцеве та селищ Героївка та Яковенкове.

Кримські пабліки писали про два-три вибухи протягом години.

У мережі пишуть про вибухи у районі Кримського мосту – фото, відео

У мережі пишуть про вибухи у районі Кримського мосту – фото, відео

Низка кримських Telegram-каналів стверджує, що міст цілий, і вибухи були за ним, проте є також повідомлення, що міст знеструмлено, і рух на ньому перекрито.

У мережі також з'явилося відео, як центр Служби управління рухом суден Керченської протоки з позивним "Кавказ-Трафік" повідомляє про "атаку українських надводних і повітряних дронів" у зоні своєї відповідальності.
  • 8 жовтня 2022-го на Кримському мосту стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду.
  • У ніч проти 17 липня 2023 року відбулася ще одна атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил.
  • 31 липня повідомлялося, що російські окупанти вирішили зміцнити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони.
  • Зеленський порадив російським окупантам залишити Крим, доки Кримський міст ще працює.

Читайте також: ГУР про "надводний захист" росіянами Кримського мосту: Бігають, метушаться, спостерігати цікаво

Оксана Житнюк
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