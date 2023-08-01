ГУР про "надводний захист" росіянами Кримського мосту: Бігають, метушаться, спостерігати цікаво
01.08.2023, 21:13
Загородження біля Кримського мосту (Фото: ресурс окупантів)
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що спроби Росії захистити незаконний Кримський міст за допомогою надводних загороджень не допоможуть проти атак українських морських дронів, але спостерігати за цим цікаво. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
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За словами представника ГУР, росіяни намагаються звести конструкції, які перешкоджатимуть надводним дронам, націленим на Кримський міст.
"Конструкція, в принципі, робиться з підручних матеріалів. Вона не є високотехнологічною, і зрештою стратегічно це ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться – за цим цікаво спостерігати", – сказав Юсов.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 29 липня Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
- 31 липня з'явилася інформація, що росіяни огородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".
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