ГУР про "надводний захист" росіянами Кримського мосту: Бігають, метушаться, спостерігати цікаво

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що спроби Росії захистити незаконний Кримський міст за допомогою надводних загороджень не допоможуть проти атак українських морських дронів, але спостерігати за цим цікаво. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За словами представника ГУР, росіяни намагаються звести конструкції, які перешкоджатимуть надводним дронам, націленим на Кримський міст.

"Конструкція, в принципі, робиться з підручних матеріалів. Вона не є високотехнологічною, і зрештою стратегічно це ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться – за цим цікаво спостерігати", – сказав Юсов.

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