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ГУР про "надводний захист" росіянами Кримського мосту: Бігають, метушаться, спостерігати цікаво

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 21:13
ГУР про
Загородження біля Кримського мосту (Фото: ресурс окупантів)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що спроби Росії захистити незаконний Кримський міст за допомогою надводних загороджень не допоможуть проти атак українських морських дронів, але спостерігати за цим цікаво. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами представника ГУР, росіяни намагаються звести конструкції, які перешкоджатимуть надводним дронам, націленим на Кримський міст.

"Конструкція, в принципі, робиться з підручних матеріалів. Вона не є високотехнологічною, і зрештою стратегічно це ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться – за цим цікаво спостерігати", – сказав Юсов.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Наталія Медведєва
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війнагуркримський містандрій юсов
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