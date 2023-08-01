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ГУР о "надводной защите" россиянами Крымского моста: Бегают, суетятся, наблюдать интересно

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 21:13
ГУР о
Заграждения возле Крымского моста (Фото: ресурс оккупантов)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что попытки России защитить незаконный Крымский мост с помощью надводных заграждений, не помогут против атак украинских морских дронов, но наблюдать за этим интересно. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По словам представителя ГУР, россияне пытаются возвести конструкции, которые будут препятствовать надводным дронам, нацеленным на Крымский мост.

"Конструкция, в принципе, делается из подручных материалов. Она не является высокотехнологичной, и в конце концов стратегически это ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся – за этим интересно наблюдать", – сказал Юсов.

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Наталья Медведева
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