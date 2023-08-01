ГУР о "надводной защите" россиянами Крымского моста: Бегают, суетятся, наблюдать интересно
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что попытки России защитить незаконный Крымский мост с помощью надводных заграждений, не помогут против атак украинских морских дронов, но наблюдать за этим интересно. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По словам представителя ГУР, россияне пытаются возвести конструкции, которые будут препятствовать надводным дронам, нацеленным на Крымский мост.
"Конструкция, в принципе, делается из подручных материалов. Она не является высокотехнологичной, и в конце концов стратегически это ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся – за этим интересно наблюдать", – сказал Юсов.
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 29 июля Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.
- 31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
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